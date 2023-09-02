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Внаслідок обстрілів загинув чоловік і поранена літня жінка – Синєгубов

Події 08:39   02.09.2023
Оксана Якушко
Внаслідок обстрілів загинув чоловік і поранена літня жінка – Синєгубов

Російські окупанти протягом минулої доби з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали цивільне населення Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів, повідомив ХОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілу села Вовчанські Хутори Чугуївського району загинув 60-річний чоловік, пошкоджено приватний житловий будинок.

 

У місті Вовчанськ через артилерійський обстріл зазнала поранення 73-річна жінка. Її ушпиталили в стані середньої тяжкості.

 

У селі Сенькове Куп’янського району через ворожі обстріли горіла трава та чагарники. У селі Глушківка Куп’янського району сталася лісова пожежа на площі 2,5 га. Також лісова пожежа внаслідок обстрілів сталася у селі Шийківка Ізюмського району.

 

Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 5,6 га території та знешкодили 68 вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2023 в 08:39;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські окупанти протягом минулої доби з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали цивільне населення Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів, повідомив ХОВА Олег Синєгубов.".