Росіяни обстрілами підпалили будинок і поле на Куп’янщині

Одна пожежа, викликана обстрілами росіян, сталася в Харківській області за минулу добу.

Близько 18-ї години ворог завдав ударів по селу Западне Дворічанської громади Куп’янського району, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Виникла пожежа у житловому будинку – вогонь охопив 50 квадратних метрів його площі. Також горіло 0,1 га трави.

За годину три відділення пожежників повністю ліквідували осередки горіння. Жертв та постраждалих немає.