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Росіяни обстрілами підпалили будинок і поле на Куп’янщині

Суспільство 10:01   01.09.2023
Олена Нагорна
Росіяни обстрілами підпалили будинок і поле на Куп’янщині

Одна пожежа, викликана обстрілами росіян, сталася в Харківській області за минулу добу.

Близько 18-ї години ворог завдав ударів по селу Западне Дворічанської громади Куп’янського району, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Виникла пожежа у житловому будинку – вогонь охопив 50 квадратних метрів його площі. Також горіло 0,1 га трави.

За годину три відділення пожежників повністю ліквідували осередки горіння. Жертв та постраждалих немає.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 10:01;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна пожежа, викликана обстрілами росіян, сталася в Харківській області за минулу добу.".