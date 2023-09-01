Росіяни обстрілами підпалили будинок і поле на Куп’янщині
Одна пожежа, викликана обстрілами росіян, сталася в Харківській області за минулу добу.
Близько 18-ї години ворог завдав ударів по селу Западне Дворічанської громади Куп’янського району, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Виникла пожежа у житловому будинку – вогонь охопив 50 квадратних метрів його площі. Також горіло 0,1 га трави.
За годину три відділення пожежників повністю ліквідували осередки горіння. Жертв та постраждалих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 10:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна пожежа, викликана обстрілами росіян, сталася в Харківській області за минулу добу.".