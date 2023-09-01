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Россияне обстрелами подожгли дом и поле на Купянщине

Общество 10:01   01.09.2023
Елена Нагорная
Россияне обстрелами подожгли дом и поле на Купянщине

Один пожар, вызванный обстрелами россиян, произошел в Харьковской области за минувшие сутки.

Около 18-ти часов враг нанес удары по селу Западное Двуречанской громады Купянского района, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Возник пожар в жилом доме — огонь охватил 50 квадратных метров его площади. Также горело 0,1 гектара травы.

Спустя час три отделения пожарных полностью ликвидировали очаги горения. Жертв и пострадавших нет.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 10:01;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один пожар, вызванный обстрелами россиян, произошел в Харьковской области за минувшие сутки.".