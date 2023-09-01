По Харьковщине били авиабомбами и из РСЗО, двое пострадавших — Синегубов

Двое гражданских получили ранения в Харьковской области в течение суток в результате ударов россиян. Враг применял управляемые авиабомбы и РСЗО, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

— В 9:30 на село Чернещина Боровской громады сбросили управляемые авиабомбы. Повреждены здание, складские помещения и мастерская агрофирмы.

— В 10:30 враг из РСЗО нанес удары по центральной части Купянска — территории автовокзала, центрального рынка. Повреждены два жилых дома, админздания и нежилые помещения. Получил взрывную травму и осколочные ранения 61-летний мужчина, состояние среднее.

— Около 14:15 на село Чернещина Боровской громады вновь сбросили КАБ, в результате чего повреждены два дома.

— В 15:08 в селе Копанки Боровской громады в результате обстрела КАБ-ами повреждены два жилых дома, получил взрывную травму 49-летний мужчина.

— В 17:55 в селе Западное Двуречанской громады из-за обстрелов оккупантов горел жилой дом. Пострадавших нет.