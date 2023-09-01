По Харківщині били авіабомбами та з РСЗВ, двоє постраждалих – Синєгубов

Двоє цивільних зазнали поранень у Харківській області протягом доби внаслідок ударів росіян. Ворог застосовував керовані авіабомби та РСЗВ, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

– О 9:30 на село Чернещина Борівської громади скинули керовані авіабомби. Пошкоджено будівлю, складські приміщення та майстерню агрофірми.

– О 10:30 ворог із РСЗВ завдав ударів по центральній частині Куп’янська – території автовокзалу, центрального ринку. Пошкоджено два житлові будинки, адмінбудівлі та нежитлові приміщення. Отримав вибухову травму та осколкові поранення 61-річний чоловік, стан середній.

– Близько 14:15 на село Чернещина Борівської громади знову скинули КАБ, внаслідок чого пошкоджені два будинки.

– О 15:08 у селі Копанки Борівської громади внаслідок обстрілу КАБ-ами пошкоджені два житлові будинки, отримав вибухову травму 49-річний чоловік.

– О 17:55 у селі Западне Дворічанської громади через обстріл окупантів горів житловий будинок. Постраждалих немає.