По Харківщині били авіабомбами та з РСЗВ, двоє постраждалих – Синєгубов
Двоє цивільних зазнали поранень у Харківській області протягом доби внаслідок ударів росіян. Ворог застосовував керовані авіабомби та РСЗВ, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
– О 9:30 на село Чернещина Борівської громади скинули керовані авіабомби. Пошкоджено будівлю, складські приміщення та майстерню агрофірми.
– О 10:30 ворог із РСЗВ завдав ударів по центральній частині Куп’янська – території автовокзалу, центрального ринку. Пошкоджено два житлові будинки, адмінбудівлі та нежитлові приміщення. Отримав вибухову травму та осколкові поранення 61-річний чоловік, стан середній.
– Близько 14:15 на село Чернещина Борівської громади знову скинули КАБ, внаслідок чого пошкоджені два будинки.
– О 15:08 у селі Копанки Борівської громади внаслідок обстрілу КАБ-ами пошкоджені два житлові будинки, отримав вибухову травму 49-річний чоловік.
– О 17:55 у селі Западне Дворічанської громади через обстріл окупантів горів житловий будинок. Постраждалих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 08:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє цивільних зазнали поранень у Харківській області протягом доби внаслідок ударів росіян. Ворог застосовував керовані авіабомби та РСЗВ, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".