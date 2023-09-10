Последствия удара авиабомбой по Купянску: фото прокуратуры
Фото: Харьковская областная прокуратура
9 сентября около 22:00 армия РФ ударила управляемой авиабомбой по городу Купянск в Харьковской области.
В городе в результате удара поврежден ряд жилых домов и хозяйственных построек, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 10 сентября 2023 в 14:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 сентября около 22:00 армия РФ ударила управляемой авиабомбой по городу Купянск в Харьковской области.".