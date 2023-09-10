Последствия удара авиабомбой по Купянску: фото прокуратуры

9 сентября около 22:00 армия РФ ударила управляемой авиабомбой по городу Купянск в Харьковской области.

В городе в результате удара поврежден ряд жилых домов и хозяйственных построек, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).