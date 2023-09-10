Наслідки удару авіабомбою по Куп’янську: фото прокуратури

9 вересня близько 22:00 армія РФ вдарила керованою авіабомбою по місту Куп’янськ на Харківщині.

У місті внаслідок удару пошкоджена низка житлових будинків та господарчих споруд, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).