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Наслідки удару авіабомбою по Куп’янську: фото прокуратури

Суспільство 14:06   10.09.2023
Вікторія Яковенко
Наслідки удару авіабомбою по Куп’янську: фото прокуратури Фото: Харківська обласна прокуратура

9 вересня близько 22:00 армія РФ вдарила керованою авіабомбою по місту Куп’янськ на Харківщині.

У місті внаслідок удару пошкоджена низка житлових будинків та господарчих споруд, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2023 в 14:06;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 вересня близько 22:00 армія РФ вдарила керованою авіабомбою по місту Куп’янськ на Харківщині.".