Наслідки удару авіабомбою по Куп’янську: фото прокуратури
Фото: Харківська обласна прокуратура
9 вересня близько 22:00 армія РФ вдарила керованою авіабомбою по місту Куп’янськ на Харківщині.
У місті внаслідок удару пошкоджена низка житлових будинків та господарчих споруд, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2023 в 14:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 вересня близько 22:00 армія РФ вдарила керованою авіабомбою по місту Куп’янськ на Харківщині.".