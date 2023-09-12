Продавать алкоголь запретили в Купянской громаде (документ)
С 14 сентября в Купянской громаде на Харьковщине вводится запрет на торговлю спиртными напитками.
Соответствующее распоряжение подписал 8 сентября начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.
«Запретить реализацию на территории Купянской городской территориальной громады алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе, за исключением лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Госреестр лекарственных средств Украины, и дезинфекционных средств», – говорится в распоряжении.
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 12:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 14 сентября в Купянской громаде на Харьковщине вводится запрет на торговлю спиртными напитками.".