Продавать алкоголь запретили в Купянской громаде (документ)

С 14 сентября в Купянской громаде на Харьковщине вводится запрет на торговлю спиртными напитками.

Соответствующее распоряжение подписал 8 сентября начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

«Запретить реализацию на территории Купянской городской территориальной громады алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе, за исключением лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Госреестр лекарственных средств Украины, и дезинфекционных средств», – говорится в распоряжении.