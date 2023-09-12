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Продавать алкоголь запретили в Купянской громаде (документ)

Общество 12:16   12.09.2023
Виктория Яковенко
Продавать алкоголь запретили в Купянской громаде (документ)

С 14 сентября в Купянской громаде на Харьковщине вводится запрет на торговлю спиртными напитками.

Соответствующее распоряжение подписал 8 сентября начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

«Запретить реализацию на территории Купянской городской территориальной громады алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе, за исключением лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Госреестр лекарственных средств Украины, и дезинфекционных средств», – говорится в распоряжении.

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Фото: Купянская ГВА

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 12:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 14 сентября в Купянской громаде на Харьковщине вводится запрет на торговлю спиртными напитками.".