Не только крепкий алкоголь: «сухой закон» усилили в Боровской громаде
С 9 сентября в Боровской громаде в Харьковской области запретят торговлю не только крепким алкоголем, но и пивом и слабоалкогольными напитками.
Соответствующее распоряжение подписал начальник Боровской поселковой военной администрации Александр Тертышный, сообщили в поселковом совете.
«Установить запрет на торговлю алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе на территории Боровской поселковой территориальной громаді Изюмского района Харьковской области с 05:00 до 23:00 с 09 сентября 2023 года до прекращения или отмены в установленном порядке военного положения в Украине», — говорится в распоряжении.
В документе также отметили, что усилят контроля со стороны полиции за недопущением продажи алкоголя.
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 13:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9 сентября в Боровской громаде в Харьковской области запретят торговлю не только крепким алкоголем, но и пивом и слабоалкогольными напитками.".