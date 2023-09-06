Не только крепкий алкоголь: «сухой закон» усилили в Боровской громаде

С 9 сентября в Боровской громаде в Харьковской области запретят торговлю не только крепким алкоголем, но и пивом и слабоалкогольными напитками.

Соответствующее распоряжение подписал начальник Боровской поселковой военной администрации Александр Тертышный, сообщили в поселковом совете.

«Установить запрет на торговлю алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе на территории Боровской поселковой территориальной громаді Изюмского района Харьковской области с 05:00 до 23:00 с 09 сентября 2023 года до прекращения или отмены в установленном порядке военного положения в Украине», — говорится в распоряжении.

В документе также отметили, что усилят контроля со стороны полиции за недопущением продажи алкоголя.