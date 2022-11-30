В освобожденной громаде на Харьковщине ввели «сухой закон»
Глава поссовета освобожденной Боровой Александр Тертышный подписал распоряжение, которым запретил продажу крепкого спиртного в громаде.
«В Боровской громаде действует запрет на продажу алкоголя», — сообщила 29 ноября пресс-служба Боровского поссовета.
При этом продажа пива, «слабоалкоголки» и вина разрешена, отметило руководство громады. Как оказалось, запрет действует еще с 1 ноября, однако жители громады настроены по этому поводу скептично. «И кто этот указ выполняет», — пишут в комментариях жители Боровщины.
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Тем не менее руководство громады настаивает, что «сотрудники полиции должны усилить контроль за недопущением продажи алкоголя». Запрет будет действовать на период военного положения в Украине. В Боровском поссовете поясняют, что ввели его «в целях обеспечения общественной безопасности и порядка на территории громады».
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 11:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава поссовета освобожденной Боровой Александр Тертышный подписал распоряжение, которым запретил продажу крепкого спиртного в громаде".