В освобожденной громаде на Харьковщине ввели «сухой закон»

Глава поссовета освобожденной Боровой Александр Тертышный подписал распоряжение, которым запретил продажу крепкого спиртного в громаде.

«В Боровской громаде действует запрет на продажу алкоголя», — сообщила 29 ноября пресс-служба Боровского поссовета.

При этом продажа пива, «слабоалкоголки» и вина разрешена, отметило руководство громады. Как оказалось, запрет действует еще с 1 ноября, однако жители громады настроены по этому поводу скептично. «И кто этот указ выполняет», — пишут в комментариях жители Боровщины.

Читайте также: На Харківщині знов змінили правила продажу алкоголю

Тем не менее руководство громады настаивает, что «сотрудники полиции должны усилить контроль за недопущением продажи алкоголя». Запрет будет действовать на период военного положения в Украине. В Боровском поссовете поясняют, что ввели его «в целях обеспечения общественной безопасности и порядка на территории громады».