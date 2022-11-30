У звільненій громаді на Харківщині запровадили “сухий закон”

Голова селищної ради звільненої Борової Олександр Тертишний підписав розпорядження, яким заборонив продаж міцного спиртного в громаді.

“У Борівській громаді діє заборона на продаж алкоголю”, – повідомила 29 листопада пресслужба Борівської селищної ради.

При цьому продаж пива, “слабоалкоголки” та вина дозволено, зазначило керівництво громади. Як виявилося, заборона діє ще з 1 листопада, проте мешканці громади налаштовані із цього приводу скептично. “І хто цей указ виконує”, – пишуть у коментарях жителі Борівщини.

Проте керівництво громади наполягає, що “співробітники поліції мають посилити контроль за недопущенням продажу алкоголю”. Заборона діятиме на період воєнного стану в Україні. У Боровській селищній раді пояснюють, що ввели її “з метою забезпечення громадської безпеки та порядку на території громади”.