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У звільненій громаді на Харківщині запровадили “сухий закон”

Суспільство 11:58   30.11.2022
Оксана Горун
У звільненій громаді на Харківщині запровадили “сухий закон”

Голова селищної ради звільненої Борової Олександр Тертишний підписав розпорядження, яким заборонив продаж міцного спиртного в громаді.

“У Борівській громаді діє заборона на продаж алкоголю”, – повідомила 29 листопада пресслужба Борівської селищної ради.

При цьому продаж пива, “слабоалкоголки” та вина дозволено, зазначило керівництво громади. Як виявилося, заборона діє ще з 1 листопада, проте мешканці громади налаштовані із цього приводу скептично. “І хто цей указ виконує”, – пишуть у коментарях жителі Борівщини.

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    • Проте керівництво громади наполягає, що “співробітники поліції мають посилити контроль за недопущенням продажу алкоголю”. Заборона діятиме на період воєнного стану в Україні. У Боровській селищній раді пояснюють, що ввели її “з метою забезпечення громадської безпеки та порядку на території громади”.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 11:58;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова селищної ради звільненої Борової Олександр Тертишний підписав розпорядження, яким заборонив продаж міцного спиртного в громаді".