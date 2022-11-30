У звільненій громаді на Харківщині запровадили “сухий закон”
Голова селищної ради звільненої Борової Олександр Тертишний підписав розпорядження, яким заборонив продаж міцного спиртного в громаді.
“У Борівській громаді діє заборона на продаж алкоголю”, – повідомила 29 листопада пресслужба Борівської селищної ради.
При цьому продаж пива, “слабоалкоголки” та вина дозволено, зазначило керівництво громади. Як виявилося, заборона діє ще з 1 листопада, проте мешканці громади налаштовані із цього приводу скептично. “І хто цей указ виконує”, – пишуть у коментарях жителі Борівщини.
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Проте керівництво громади наполягає, що “співробітники поліції мають посилити контроль за недопущенням продажу алкоголю”. Заборона діятиме на період воєнного стану в Україні. У Боровській селищній раді пояснюють, що ввели її “з метою забезпечення громадської безпеки та порядку на території громади”.
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Ви читали новину: «У звільненій громаді на Харківщині запровадили “сухий закон”»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 11:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова селищної ради звільненої Борової Олександр Тертишний підписав розпорядження, яким заборонив продаж міцного спиртного в громаді".