Не тільки міцний алкоголь: «сухий закон» посилили у Борівській громаді
З 9 вересня у Борівській громаді на Харківщині заборонять торгівлю не лише міцним алкоголем, а й пивом та слабоалкогольними напоями.
Відповідне розпорядження підписав начальник Борівської селищної військової адміністрації Олександр Тертишний, повідомили в селищній раді.
«Встановити заборону торгівлі алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі на території Борівської селищної територіальної громади Ізюмського району Харківської області з 05:00 до 23:00 з 09 вересня 2023 року до припинення або скасування у встановленому порядку воєнного стану в Україні», – йдеться у розпорядженні.
У документі також зазначається про посилення контролю з боку поліції за недопущенням продажу алкоголю.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 13:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9 вересня у Борівській громаді на Харківщині заборонять торгівлю не лише міцним алкоголем, а й пивом та слабоалкогольними напоями.".