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Не тільки міцний алкоголь: «сухий закон» посилили у Борівській громаді

Суспільство 13:10   06.09.2023
Вікторія Яковенко
Не тільки міцний алкоголь: «сухий закон» посилили у Борівській громаді

З 9 вересня у Борівській громаді на Харківщині заборонять торгівлю не лише міцним алкоголем, а й пивом та слабоалкогольними напоями.

Відповідне розпорядження підписав начальник Борівської селищної військової адміністрації Олександр Тертишний, повідомили в селищній раді.

«Встановити заборону торгівлі алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі на території Борівської селищної територіальної громади Ізюмського району Харківської області з 05:00 до 23:00 з 09 вересня 2023 року до припинення або скасування у встановленому порядку воєнного стану в Україні», – йдеться у розпорядженні.

У документі також зазначається про посилення контролю з боку поліції за недопущенням продажу алкоголю.

Читайте також: У звільненій громаді на Харківщині запровадили “сухий закон”

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 13:10;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9 вересня у Борівській громаді на Харківщині заборонять торгівлю не лише міцним алкоголем, а й пивом та слабоалкогольними напоями.".