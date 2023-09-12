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Продавати алкоголь заборонили в Куп’янській громаді (документ)

Суспільство 12:16   12.09.2023
Вікторія Яковенко
Продавати алкоголь заборонили в Куп’янській громаді (документ)

З 14 вересня в Куп’янській громаді на Харківщині вводиться заборона на торгівлю спиртними напоями.

Відповідне розпорядження 8 вересня підписав начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

«Заборонити реалізацію на території Куп’янської міської територіальної громади алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі, за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Держреєстру лікарських засобів України, та дезінфекційних засобів», – йдеться у розпорядженні.

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Фото: Куп’янська МВА

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 12:16;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 14 вересня в Куп’янській громаді на Харківщині вводиться заборона на торгівлю спиртними напоями.".