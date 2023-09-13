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Как живет приграничье Харьковщины: некоторые села до сих пор без света и газа

Общество 08:56   13.09.2023
Оксана Горун
Как живет приграничье Харьковщины: некоторые села до сих пор без света и газа

О ситуации в приграничной Дергачевской громаде Харьковщины в эфире нацмарафона рассказал начальник информационного отдела Дергачевского горсовета Александр Кулик.

«На большей территории общины есть газо-, водо- и электроснабжение. Что касается нескольких приграничных старостинских округов – это Проходовский и Токаревский старостинские округа – к сожалению, пока там отсутствует электроснабжение. В Проходах есть газоснабжение. Очень большие площади заминированы, соответственно сейчас нашим саперам нужно проделать очень большую работу, чтобы расчистить хотя бы подходы к линиям электропередач, а энергетикам начать заново укладывать линии электропередач туда, ставить новые трансформаторы, поскольку все очень-очень разрушено», — сообщил Кулик.

Он подчеркнул, что энергетики и саперы ГСЧС делают все возможное, чтобы максимально быстро вернуть в села цивилизацию, но человеческий ресурс ограничен.

Тем временем самый крупный из приграничных населенных пунктов громады — поселок Казачья Лопань — постоянно находится под вражескими обстрелами. Несмотря на это, там постоянно проживают 1700 человек.

«Такое количество населения сохраняется в течение нескольких месяцев», — отметил представитель руководства громады.

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Кулик сообщил, что населению Казачьей Лопани постоянно предлагают эвакуироваться в более безопасные громады. Однако люди отказываются, объясняя, что уже пережили здесь самое страшное — оккупацию — и покидать свои дома и свою землю не намерены.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 08:56;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации в приграничной Дергачевской громаде Харьковщины в эфире нацмарафона рассказал начальник информационного отдела Дергачевского горсовета Александр Кулик".