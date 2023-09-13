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Як живе прикордоння Харківщини: деякі села досі без світла та газу

Суспільство 08:56   13.09.2023
Оксана Горун
Як живе прикордоння Харківщини: деякі села досі без світла та газу

Про ситуацію у прикордонній Дергачівській громаді Харківщини в етері нацмарафону розповів начальник інформаційного відділу Дергачівської міськради Олександр Кулік.

“На більшій території громади є газо-, водо- та електропостачання. Щодо декількох прикордонних старостинських округів – це Проходівський та Токарівський старостинські округи – на жаль, поки що там відсутнє електропостачання. У Проходах є газопостачання. Дуже великі площі заміновані, відповідно зараз нашим саперам потрібно провести дуже велику роботу, щоб розчистити хоча б підходи до ліній електропередач, а енергетикам почати заново укладати лінії електропередач туди, ставити нові трансформатори, оскільки все дуже зруйновано”, — повідомив Кулік.

Він наголосив, що енергетики та сапери ДСНС роблять все можливе, щоб максимально швидко повернути до села цивілізацію, але людський ресурс обмежений.

Тим часом найбільший з прикордонних населених пунктів громади – селище Козача Лопань – постійно знаходиться під ворожими обстрілами. Попри це, там постійно мешкають 1700 осіб.

“Така кількість населення зберігається протягом кількох місяців”, – зазначив представник керівництва громади.

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Кулік повідомив, що населенню Козачої Лопані постійно пропонують евакуюватися до безпечніших громад. Однак люди відмовляються, пояснюючи, що вже пережили тут найстрашніше – окупацію – і залишати свої будинки та свою землю не мають наміру.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію у прикордонній Дергачівській громаді Харківщини в етері нацмарафону розповів начальник інформаційного відділу Дергачівської міськради Олександр Кулик".