Коллаборант на Харьковщине строил «карьеру» в оккупационной администрации
Фото: ГУНП в Харьковской области
58-летний мужчина во время оккупации поселка Великий Бурлук пошел работать на врага.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, коллаборант занял должность «и. о. заместителя начальника территориального управления – начальника отдела ЖКХ Великобурлукского территориального управления ВГА Купянского района» при оккупационной администрации.
Мужчина занимался решением коммунальных вопросов, в частности, обеспечивал вывоз бытовых отходов, обслуживание систем водоснабжения и канализационных сетей, добавили в Харьковской областной прокуратуре.
Фигуранту сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УКУ).
Сейчас подозреваемый скрывается от следствия, его планируют объявить в розыск.
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 11:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "58-летний мужчина во время оккупации поселка Великий Бурлук пошел работать на врага.".