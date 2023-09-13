Коллаборант на Харьковщине строил «карьеру» в оккупационной администрации

58-летний мужчина во время оккупации поселка Великий Бурлук пошел работать на врага.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, коллаборант занял должность «и. о. заместителя начальника территориального управления – начальника отдела ЖКХ Великобурлукского территориального управления ВГА Купянского района» при оккупационной администрации.

Мужчина занимался решением коммунальных вопросов, в частности, обеспечивал вывоз бытовых отходов, обслуживание систем водоснабжения и канализационных сетей, добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Фигуранту сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УКУ).

Сейчас подозреваемый скрывается от следствия, его планируют объявить в розыск.