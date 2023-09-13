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Черговий колаборант на Харківщині будував кар’єру в окупаційній адміністрації

Суспільство 11:24   13.09.2023
Вікторія Яковенко
Черговий колаборант на Харківщині будував кар’єру в окупаційній адміністрації Фото: ГУНП в Харківській області

58-річний чоловік під час окупації селища Великий Бурлук пішов працювати на ворога.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, колаборант обійняв посаду «и. о. заместителя начальника территориального управления — начальника отдела ЖКХ Великобурлукского территориального управления ВГА Купянского района» при окупаційній адміністрації.

Чоловік відповідав за комунальні питання, зокрема забезпечував вивіз побутових відходів, обслуговування систем водопостачання та каналізаційних мереж, додали в Харківській обласній прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 ККУ).

Наразі підозрюваний переховується від слідства, його планують оголосити у розшук.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2023 в 11:24;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "58-річний чоловік під час окупації селища Великий Бурлук пішов працювати на ворога.".