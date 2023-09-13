Черговий колаборант на Харківщині будував кар’єру в окупаційній адміністрації

Фото: ГУНП в Харківській області

58-річний чоловік під час окупації селища Великий Бурлук пішов працювати на ворога.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, колаборант обійняв посаду «и. о. заместителя начальника территориального управления — начальника отдела ЖКХ Великобурлукского территориального управления ВГА Купянского района» при окупаційній адміністрації.

Чоловік відповідав за комунальні питання, зокрема забезпечував вивіз побутових відходів, обслуговування систем водопостачання та каналізаційних мереж, додали в Харківській обласній прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 ККУ).

Наразі підозрюваний переховується від слідства, його планують оголосити у розшук.