Черговий колаборант на Харківщині будував кар’єру в окупаційній адміністрації
Фото: ГУНП в Харківській області
58-річний чоловік під час окупації селища Великий Бурлук пішов працювати на ворога.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, колаборант обійняв посаду «и. о. заместителя начальника территориального управления — начальника отдела ЖКХ Великобурлукского территориального управления ВГА Купянского района» при окупаційній адміністрації.
Чоловік відповідав за комунальні питання, зокрема забезпечував вивіз побутових відходів, обслуговування систем водопостачання та каналізаційних мереж, додали в Харківській обласній прокуратурі.
Чоловіку повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 ККУ).
Наразі підозрюваний переховується від слідства, його планують оголосити у розшук.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2023 в 11:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "58-річний чоловік під час окупації селища Великий Бурлук пішов працювати на ворога.".