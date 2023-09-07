На Харківщині знайшли колаборанта, який збирав списки жителів для окупантів
Правоохоронці викрили 56-річного мешканця Куп’янського району, який під час окупації перейшов на бік ворога.
«У липні минулого року чоловік добровільно обійняв посаду «и.о. хозяйственного работника отдела административно – хозяйственного обеспечения Двуречанского территориального управления» в незаконному органі окупаційної влади», – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
На цій посаді колаборант збирав відомості про мешканців, яким видавалася гуманітарна та матеріальна допомога в розмірі 10 тисяч російських рублів від окупантів, зазначили в Харківській обласній прокуратурі.
Про усі зібрані дані та проведену роботу зловмисник звітував до «военно-гражданской администрации» окупантів.
«Незаконно зібрані персональні дані мешканців могли бути використані окупантами для нав’язування їм надалі російського громадянства, а також для підготовки та проведення псевдореферендуму про приєднання до країни-агресорки», – додали правоохоронці.
Після деокупації колаборант залишився у селі та сподівався уникнути покарання. Втім, правоооронці його викрили.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 17:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили 56-річного мешканця Куп’янського району, який під час окупації перейшов на бік ворога.".