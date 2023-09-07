На Харківщині знайшли колаборанта, який збирав списки жителів для окупантів

Правоохоронці викрили 56-річного мешканця Куп’янського району, який під час окупації перейшов на бік ворога.

«У липні минулого року чоловік добровільно обійняв посаду «и.о. хозяйственного работника отдела административно – хозяйственного обеспечения Двуречанского территориального управления» в незаконному органі окупаційної влади», – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

На цій посаді колаборант збирав відомості про мешканців, яким видавалася гуманітарна та матеріальна допомога в розмірі 10 тисяч російських рублів від окупантів, зазначили в Харківській обласній прокуратурі.

Про усі зібрані дані та проведену роботу зловмисник звітував до «военно-гражданской администрации» окупантів.

«Незаконно зібрані персональні дані мешканців могли бути використані окупантами для нав’язування їм надалі російського громадянства, а також для підготовки та проведення псевдореферендуму про приєднання до країни-агресорки», – додали правоохоронці.

Після деокупації колаборант залишився у селі та сподівався уникнути покарання. Втім, правоооронці його викрили.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).