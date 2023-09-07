На Харьковщине нашли коллаборанта, собиравшего списки жителей для оккупантов
Правоохранители разоблачили 56-летнего жителя Купянского района, который во время оккупации перешел на сторону врага.
«В июле прошлого года мужчина добровольно занял должность «и.о. хозяйственного работника отдела административно – хозяйственного обеспечения Двуречанского территориального управления» в незаконном органе оккупационной власти», — сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
На этой должности коллаборант собирал сведения о жителях, которым оказывалась гуманитарная и материальная помощь в размере 10 тысяч российских рублей от оккупантов, отметили в Харьковской областной прокуратуре.
Обо всех собранных данных и проделанной работе злоумышленник отчитывался в «военно-гражданской администрации» оккупантов.
«Незаконно собранные персональные данные жителей могли быть использованы оккупантами для навязывания им в дальнейшем российского гражданства, а также для подготовки и проведения псевдореферендума о присоединении к стране-агрессору», — добавили правоохранители.
После деоккупации коллаборант остался в селе и надеялся избежать наказания.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 17:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили 56-летнего жителя Купянского района, который во время оккупации перешел на сторону врага.".