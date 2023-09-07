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На Харьковщине нашли коллаборанта, собиравшего списки жителей для оккупантов

Общество 17:00   07.09.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине нашли коллаборанта, собиравшего списки жителей для оккупантов Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители разоблачили 56-летнего жителя Купянского района, который во время оккупации перешел на сторону врага.

«В июле прошлого года мужчина добровольно занял должность «и.о. хозяйственного работника отдела административно – хозяйственного обеспечения Двуречанского территориального управления» в незаконном органе оккупационной власти», — сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

На этой должности коллаборант собирал сведения о жителях, которым оказывалась гуманитарная и материальная помощь в размере 10 тысяч российских рублей от оккупантов, отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Обо всех собранных данных и проделанной работе злоумышленник отчитывался в «военно-гражданской администрации» оккупантов.

«Незаконно собранные персональные данные жителей могли быть использованы оккупантами для навязывания им в дальнейшем российского гражданства, а также для подготовки и проведения псевдореферендума о присоединении к стране-агрессору», — добавили правоохранители.

После деоккупации коллаборант остался в селе и надеялся избежать наказания.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 17:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили 56-летнего жителя Купянского района, который во время оккупации перешел на сторону врага.".