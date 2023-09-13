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Заправлял технику оккупантов: на Харьковщине задержали депутата-коллаборанта

Общество 14:14   13.09.2023
Виктория Яковенко
Заправлял технику оккупантов: на Харьковщине задержали депутата-коллаборанта Фото: Владислав Абдула

Правоохранители разоблачили депутата Шевченковского поселкового совета в Харьковской области, который сотрудничал с оккупантами.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, во время оккупации Купянского района мужчина поддержал военных РФ, за что получил от них «разрешение» на торговлю горючим.

«Колаборант реализовывал горючее на автозаправочных станциях в городе Купянск и поселке Шевченково. За возможность вести предпринимательскую деятельность он ежемесячно платил 50 тысяч российских рублей оккупационным властям», — отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Среди потребителей этого топлива были оккупационные подразделения РФ, которые заправляли свою технику.

После деоккупации района злоумышленник остался в поселке, где пытался «залечь на дно».

Депутату сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Читайте также: Коллаборант на Харьковщине строил «карьеру» в оккупационной администрации

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 14:14;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили депутата Шевченковского поселкового совета в Харьковской области, который сотрудничал с оккупантами.".