Заправлял технику оккупантов: на Харьковщине задержали депутата-коллаборанта
Правоохранители разоблачили депутата Шевченковского поселкового совета в Харьковской области, который сотрудничал с оккупантами.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, во время оккупации Купянского района мужчина поддержал военных РФ, за что получил от них «разрешение» на торговлю горючим.
«Колаборант реализовывал горючее на автозаправочных станциях в городе Купянск и поселке Шевченково. За возможность вести предпринимательскую деятельность он ежемесячно платил 50 тысяч российских рублей оккупационным властям», — отметили в Харьковской областной прокуратуре.
Среди потребителей этого топлива были оккупационные подразделения РФ, которые заправляли свою технику.
После деоккупации района злоумышленник остался в поселке, где пытался «залечь на дно».
Депутату сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 14:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили депутата Шевченковского поселкового совета в Харьковской области, который сотрудничал с оккупантами.".