Заправляв техніку окупантів: на Харківщині затримали депутата-колаборанта
Правоохоронці викрили депутата Шевченківської селищної ради на Харківщині, який співпрацював з окупантами.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, під час окупації Куп’янського району чоловік підтримав військових РФ, за що отримав від них «дозвіл» на торгівлю пальним.
«Колаборант реалізовував пальне на автозаправних станціях в місті Куп’янськ та селищі Шевченкове. За можливість вести підприємницьку діяльність він щомісячно сплачував 50 тисяч російських рублів окупаційній владі», – зазначили в Харківській обласній прокуратурі.
Серед «споживачів» цього палива були окупаційні підрозділи РФ, які заправляли свою техніку.
Після деокупації району зловмисник залишився в селищі, де намагався «залягти на дно».
Депутату повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2023 в 14:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили депутата Шевченківської селищної ради на Харківщині, який співпрацював з окупантами.".