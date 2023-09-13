Заправляв техніку окупантів: на Харківщині затримали депутата-колаборанта

Правоохоронці викрили депутата Шевченківської селищної ради на Харківщині, який співпрацював з окупантами.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, під час окупації Куп’янського району чоловік підтримав військових РФ, за що отримав від них «дозвіл» на торгівлю пальним.

«Колаборант реалізовував пальне на автозаправних станціях в місті Куп’янськ та селищі Шевченкове. За можливість вести підприємницьку діяльність він щомісячно сплачував 50 тисяч російських рублів окупаційній владі», – зазначили в Харківській обласній прокуратурі.

Серед «споживачів» цього палива були окупаційні підрозділи РФ, які заправляли свою техніку.

Після деокупації району зловмисник залишився в селищі, де намагався «залягти на дно».

Депутату повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.