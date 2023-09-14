В Харькове нашли мотоцикл, который разыскивают по миру

Патрульные в Харькове остановили водителя за нарушение правил движения, а затем выяснили, что его транспортное средство — в международном розыске.

«Вчера ночью во время патрулирования Основянского района патрульные остановили водителя мотоцикла Piggio за нарушение ПДД. В ходе проверки документов полицейские установили, что водитель не имел права управлять этим типом транспортных средств. Также, проверив доступные базы данных, выяснили, что мотоцикл находится в международном розыске», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.

Патрульные вызвали на место следователей. В дальнейшем они проведут квалификацию события согласно Уголовному кодексу Украины.

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