В Харькове нашли мотоцикл, который разыскивают по миру
Патрульные в Харькове остановили водителя за нарушение правил движения, а затем выяснили, что его транспортное средство — в международном розыске.
«Вчера ночью во время патрулирования Основянского района патрульные остановили водителя мотоцикла Piggio за нарушение ПДД. В ходе проверки документов полицейские установили, что водитель не имел права управлять этим типом транспортных средств. Также, проверив доступные базы данных, выяснили, что мотоцикл находится в международном розыске», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.
Патрульные вызвали на место следователей. В дальнейшем они проведут квалификацию события согласно Уголовному кодексу Украины.
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- • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 10:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные в Харькове остановили водителя за нарушение правил движения, а затем выяснили, что его транспортное средство — в международном розыске".