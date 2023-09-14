У Харкові знайшли мотоцикл, який розшукують світом
Патрульні у Харкові зупинили водія за порушення правил руху, а потім з’ясували, що його транспортний засіб – у міжнародному розшуку.
“Вчора вночі, під час патрулювання Основ’янського району патрульні зупинили водія мотоцикла “Piggio” за порушення ПДР. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що водій не мав права керувати цим типом транспортних засобів. Також, перевіривши наявні бази даних, з’ясували, що мотоцикл знаходиться в міжнародному розшуку“, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківщини.
Патрульні викликали на місце слідчих. Надалі вони проведуть кваліфікацію події згідно з Кримінальним кодексом України.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 10:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульні у Харкові зупинили водія за порушення правил руху, а потім з’ясували, що його транспортний засіб – у міжнародному розшуку".