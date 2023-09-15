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«Настоящая осень» в Харькове отменяется: прогноз погоды на выходные и дальше

Общество 22:00   15.09.2023
Оксана Горун
«Настоящая осень» в Харькове отменяется: прогноз погоды на выходные и дальше Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова

Холодная и дождливая пятница в Харькове обещает смениться продолжительным периодом без существенных осадков и с дневными температурами выше 20 градусов. В перспективе — потепление.

Подробный прогноз погоды на ближайшие пять суток и данные о дальнейших перспективах сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В субботу, 16 сентября, — переменная облачность, без существенных осадков.
В Харькове дневная температура воздуха составит 20-22 градуса выше нуля, ночная — 6-8 тепла. В области: +19-24° днем и +4-9° ночью.

В воскресенье, 17 сентября, — облачно, без осадков.
Температура: 5 — 10° тепла, днем 19 — 24°.

В понедельник, 18 сентября, — облачно, без осадков.
Температура: ночью 5 — 10° тепла, днем 20 — 25°.

Во вторник, 19 сентября, — облачно, без осадков.
Температура: ночью 6 — 11° тепла, днем 21 — 26°.

В среду, 20 сентября, — облачно, без осадков.
Температура: ночью 7 — 12° тепла, днем 22 — 27°.

Прогноз погоды на 5 суток с 16 сентября 2023

В дальнейшем синоптики также не предвидят скорого наступления «настоящей осени» — холодной и дождливой.

«21 — 24 сентября: без осадков. Температура воздуха: ночью 10 — 16°, днем 22 — 28°. 25 сентября: без существенных осадков. Температура воздуха: ночью 6 — 12° тепла, днем 17 — 23°», — спрогнозировали в гидрометцентре.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 22:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Холодная и дождливая пятница в Харькове обещает смениться продолжительным периодом без существенных осадков и с дневными температурами выше 20 градусов. В перспективе — потепление".