«Настоящая осень» в Харькове отменяется: прогноз погоды на выходные и дальше
Холодная и дождливая пятница в Харькове обещает смениться продолжительным периодом без существенных осадков и с дневными температурами выше 20 градусов. В перспективе — потепление.
Подробный прогноз погоды на ближайшие пять суток и данные о дальнейших перспективах сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
В субботу, 16 сентября, — переменная облачность, без существенных осадков.
В Харькове дневная температура воздуха составит 20-22 градуса выше нуля, ночная — 6-8 тепла. В области: +19-24° днем и +4-9° ночью.
В воскресенье, 17 сентября, — облачно, без осадков.
Температура: 5 — 10° тепла, днем 19 — 24°.
В понедельник, 18 сентября, — облачно, без осадков.
Температура: ночью 5 — 10° тепла, днем 20 — 25°.
Во вторник, 19 сентября, — облачно, без осадков.
Температура: ночью 6 — 11° тепла, днем 21 — 26°.
В среду, 20 сентября, — облачно, без осадков.
Температура: ночью 7 — 12° тепла, днем 22 — 27°.
В дальнейшем синоптики также не предвидят скорого наступления «настоящей осени» — холодной и дождливой.
«21 — 24 сентября: без осадков. Температура воздуха: ночью 10 — 16°, днем 22 — 28°. 25 сентября: без существенных осадков. Температура воздуха: ночью 6 — 12° тепла, днем 17 — 23°», — спрогнозировали в гидрометцентре.
Читайте также: Традиционный Бал хризантем проведут в экопарке под Харьковом (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Настоящая осень» в Харькове отменяется: прогноз погоды на выходные и дальше»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 22:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Холодная и дождливая пятница в Харькове обещает смениться продолжительным периодом без существенных осадков и с дневными температурами выше 20 градусов. В перспективе — потепление".