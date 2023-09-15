“Справжня осінь” у Харкові скасовується: прогноз погоди на вихідні й далі
Холодна та дощова п’ятниця у Харкові обіцяє змінитися тривалим періодом без істотних опадів та з денними температурами вище 20 градусів. У перспективі – потепління.
Детальний прогноз погоди на найближчі п’ять діб та дані про подальші перспективи повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У суботу, 16 вересня, мінлива хмарність, без істотних опадів.
У Харкові денна температура повітря складе 20-22 градуси вище за нуль, нічна – 6-8 тепла. В області: +19-24° вдень і +4-9° вночі.
У неділю, 17 вересня, хмарно, без опадів.
Температура: 5 – 10° тепла, вдень 19 – 24°.
У понеділок, 18 вересня, хмарно, без опадів.
Температура: вночі 5-10° тепла, вдень 20-25°.
У вівторок, 19 вересня, хмарно, без опадів.
Температура: вночі 6-11° тепла, вдень 21-26°.
У середу, 20 вересня, хмарно, без опадів.
Температура: вночі 7-12° тепла, вдень 22-27°.
Надалі синоптики також не передбачають швидкого настання “справжньої осені” – холодної та дощової.
“21 – 24 вересня: без опадів. Температура повітря: вночі 10 – 16°, вдень 22 – 28°. 25 вересня: без істотних опадів. Температура повітря: вночі 6 – 12° тепла, вдень 17 – 23°”, – спрогнозували в гідрометцентрі.
Читайте також: Традиційний Бал проведуть хризантем в екопарку під Харковом (відео)
Новини за темою:
Ви читали новину: «“Справжня осінь” у Харкові скасовується: прогноз погоди на вихідні й далі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2023 в 22:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Холодна та дощова п’ятниця у Харкові обіцяє змінитися тривалим періодом без істотних опадів та з денними температурами вище 20 градусів. У перспективі – потепління".