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“Справжня осінь” у Харкові скасовується: прогноз погоди на вихідні й далі

Суспільство 22:00   15.09.2023
Оксана Горун
“Справжня осінь” у Харкові скасовується: прогноз погоди на вихідні й далі

Холодна та дощова п’ятниця у Харкові обіцяє змінитися тривалим періодом без істотних опадів та з денними температурами вище 20 градусів. У перспективі – потепління.

Детальний прогноз погоди на найближчі п’ять діб та дані про подальші перспективи повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У суботу, 16 вересня,  мінлива хмарність, без істотних опадів.
У Харкові денна температура повітря складе 20-22 градуси вище за нуль, нічна – 6-8 тепла. В області: +19-24° вдень і +4-9° вночі.

У неділю, 17 вересня, хмарно, без опадів.
Температура: 5 – 10° тепла, вдень 19 – 24°.

У понеділок, 18 вересня, хмарно, без опадів.
Температура: вночі 5-10° тепла, вдень 20-25°.

У вівторок, 19 вересня, хмарно, без опадів.
Температура: вночі 6-11° тепла, вдень 21-26°.

У середу, 20 вересня, хмарно, без опадів.
Температура: вночі 7-12° тепла, вдень 22-27°.

Прогноз погоди на 5 діб з 16 вересня 2023 року.

Надалі синоптики також не передбачають швидкого настання “справжньої осені” – холодної та дощової.

“21 – 24 вересня: без опадів. Температура повітря: вночі 10 – 16°, вдень 22 – 28°. 25 вересня: без істотних опадів. Температура повітря: вночі 6 – 12° тепла, вдень 17 – 23°”, – спрогнозували в гідрометцентрі.

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Автор: Оксана Горун
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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Холодна та дощова п’ятниця у Харкові обіцяє змінитися тривалим періодом без істотних опадів та з денними температурами вище 20 градусів. У перспективі – потепління".