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Евлаш: на Купянское направление РФ бросила воевать футбольных фанатов

Общество 19:40   18.09.2023
Елена Нагорная
Евлаш: на Купянское направление РФ бросила воевать футбольных фанатов

Несмотря на то, что на Купянском направлении есть российские подразделения, «укомплектованные достаточно неплохой техникой», в целом у врага там наблюдаются проблемы с личным составом, сообщил в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«Наряду с их подразделениями штатными мы фиксируем появление различных добровольческих группировок: ЧВК «Эспаньола» из футбольных фанатов разных, Шторм-Z. И замену даже некоторых штурмовых подразделений на поваров, связистов. То есть набирают всех. Наряду с тем есть подразделения, которые имеют боевой опыт, укомплектованные достаточно неплохой техникой — и Т-90, и БМП-3. Нельзя сказать, что они совсем слабые», — констатировал Евлаш.

По его словам, продолжается переброска на Купянское направление резервов, в частности 25-й армии.

«Эта армия постоянно проводит перегруппировку, постоянные замены подразделений, в том числе и на юг они их отправляют. Что свидетельствует о том, что у них нет больше сил. Они аккумулировали то, что могли, и оперируют исключительно в том диапазоне сил, которые им удалось собрать», — говорит начальник пресс-службы.

Он также сообщил, что количество вражеских обстрелов на Купянском направлении не уменьшается. За минувшие сутки россияне 464 раза били по позициям украинских защитников из артиллерии и 13 раз применили авиацию. Для сравнения, на Бахмутском направлении оккупанты применили авиацию трижды.

«Враг немного изменил свою тактику. Сейчас он преимущественно применяет артиллерию. И использует ее не только как огневые валы, а более прицельно. Когда, например, видит, что может где-то прорвать нашу оборону. Однако все бесполезно, безуспешно. Мы видим в течение уже долгого времени, как наши героические защитники под шквальным огнем артиллерии держат оборону, не давая врагу прорваться», — добавил Евлаш.

Читайте также: Враг активно готовится к возобновлению наступления под Купянском — Сырский

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 19:40;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на то, что на Купянском направлении есть российские подразделения, «укомплектованные достаточно неплохой техникой», в целом у врага там наблюдаются проблемы с личным составом, сообщил в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.".