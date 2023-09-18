Євлаш: на Куп’янський напрямок РФ кинула воювати футбольних фанатів

Попри те, що на Куп’янському напрямку є російські підрозділи, “укомплектовані досить непоганою технікою”, загалом у ворога там спостерігаються проблеми з особовим складом, повідомив в етері національного телемарафону начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.

“Поряд з їхніми підрозділами штатними ми фіксуємо появу різних добровольчих угруповань: ПВК «Еспаньйола» з футбольних фанатів різних, Шторм-Z. І заміну навіть деяких штурмових підрозділів на кухарів, зв’язківців. Тобто набирають всіх. Поряд з тим є підрозділи, які мають бойовий досвід, які укомплектовані досить непоганою технікою – і Т-90, і БМП-3. Не можна сказати, що вони зовсім слабкі”, – констатував Євлаш.

За його словами, триває перекидання на Куп’янський напрямок ворожих резервів, зокрема 25-ї армії.

“Ця армія постійно проводить перегрупування, постійні заміни підрозділів, зокрема й на південь вони їх відправляють. Що свідчить про те, що в них немає більше сил. Вони акумулювали те, що могли, і оперують виключно в тому діапазоні сил, які їм вдалося зібрати”, – каже начальник пресслужби.

Він також повідомив, що кількість ворожих обстрілів на Куп’янському напрямку не зменшується. Минулої доби росіяни 464 рази били по позиціях українських захисників з артилерії та 13 разів застосували авіацію. Для порівняння, на Бахмутському напрямку окупанти застосували авіацію тричі.

“Ворог трохи змінив свою тактику. Зараз він переважно застосовує артилерію. І використовує її не тільки як вогневі вали, а більш прицільно. Коли, наприклад, бачить, що може десь прорвати нашу оборону. Проте все марно, безуспішно. Ми бачимо протягом вже довгого часу, як наші героїчні захисники під шквальним вогнем артилерії тримають оборону, не даючи ворогу прорватись», — додав Євлаш.