Харьковчанина, бросившего гранату в соседа, будут судить
50-летний мужчина бросил гранату во дворе многоэтажек на Салтовке, из-за чего травмировал соседа, сообщила Харьковская областная прокуратура.
24 июля в жилом секторе Киевского района Харькова 50-летний мужчина во время ссоры со своим знакомым бросил ему под ноги гранату. Мужчина быстро побежал, поэтому не пострадал. Но в момент взрыва проходил сосед, получивший ранения. Мужчину госпитализировали.
Следствие установило, что гранату обвиняемый приобрел в Харькове у 61-летнего мужчины.
Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время обвиняемый под стражей.
Киевская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего мужчины по факту ношения, хранения и приобретения боевых припасов и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и по факту законченного покушения на убийство, совершенное способом , опасным для жизни многих лиц (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
Дело будут рассматривать в Киевском районном суде Харькова.
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 16:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "50-летний мужчина бросил гранату во дворе многоэтажек на Салтовке, из-за чего травмировал соседа, сообщила Харьковская областная прокуратура.".