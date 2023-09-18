Харків’янина, який жбурнув гранату в сусіда, судитимуть
50-річний чоловік кинув гранату у дворі багатоповерхівок на Салтівці, через що травмував сусіда, повідомила Харківська обласна прокуратура.
24 липня у житловому секторі Київського району Харкова 50-річний чоловік під час сварки зі своїм знайомим кинув йому під ноги гранату. Чоловік швидко побіг, тому залишився неушкодженим. Проте в момент вибуху проходив сусід, який отримав тілесні ушкодження. Чоловіка ушпиталили, він отримав допомогу.
Слідство встановило, що гранату обвинувачений придбав у Харкові у 61-річного чоловіка.
Правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України. Наразі обвинувачений під вартою.
Київська окружна прокуратура Харкова направила до суду обвинувальний акт щодо 50-річного чоловіка за фактом носіння, зберігання та придбання бойових припасів та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України) та за фактом закінченого замаху на вбивство, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України).
Справу розглядатимуть у Київському районному суді Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 16:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "50-річний чоловік кинув гранату у дворі багатоповерхівок на Салтівці, через що травмував сусіда, повідомила Харківська обласна прокуратура.".