Харків’янина, який жбурнув гранату в сусіда, судитимуть

50-річний чоловік кинув гранату у дворі багатоповерхівок на Салтівці, через що травмував сусіда, повідомила Харківська обласна прокуратура.

24 липня у житловому секторі Київського району Харкова 50-річний чоловік під час сварки зі своїм знайомим кинув йому під ноги гранату. Чоловік швидко побіг, тому залишився неушкодженим. Проте в момент вибуху проходив сусід, який отримав тілесні ушкодження. Чоловіка ушпиталили, він отримав допомогу.

Слідство встановило, що гранату обвинувачений придбав у Харкові у 61-річного чоловіка.

Правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України. Наразі обвинувачений під вартою.

Київська окружна прокуратура Харкова направила до суду обвинувальний акт щодо 50-річного чоловіка за фактом носіння, зберігання та придбання бойових припасів та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України) та за фактом закінченого замаху на вбивство, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України).

Справу розглядатимуть у Київському районному суді Харкова.