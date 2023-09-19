В одной из громад Харьковщины заявили о почти 100-процентной готовности к зиме
Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил о высоком уровне готовности теплосетей к отопительному сезону.
«Подготовка в громаде наших теплосетей — уже почти 100%. Я благодарен руководству и работникам предприятий за то, что они сделали в таких сложных условиях в этом году, — сказал Зеленский в видеообращении к жителям Лозовской громады. — Остается вопрос некомпенсированной разницы в тарифах, которая составляет 100 млн грн. Благодарен депутатам городского совета за то, что они выделили средства в поддержку наших коммунальных предприятий, что позволило разблокировать счета. Также сейчас заключаются договоры на реструктуризацию».
Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что отопительная система города готова к сезону на 86%, что является нормой для этого периода времени. Мэр уверяет, что отопительный сезон в Харькове начнут вовремя.
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 09:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил о высоком уровне готовности теплосетей к отопительному сезону".