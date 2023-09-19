Live
  • Вт 19.09.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.99
    • 🟢

В одной из громад Харьковщины заявили о почти 100-процентной готовности к зиме

Общество 09:37   19.09.2023
Оксана Горун
В одной из громад Харьковщины заявили о почти 100-процентной готовности к зиме Фото: скриншот

Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил о высоком уровне готовности теплосетей к отопительному сезону.

«Подготовка в громаде наших теплосетей — уже почти 100%. Я благодарен руководству и работникам предприятий за то, что они сделали в таких сложных условиях в этом году, — сказал Зеленский в видеообращении к жителям Лозовской громады. — Остается вопрос некомпенсированной разницы в тарифах, которая составляет 100 млн грн. Благодарен депутатам городского совета за то, что они выделили средства в поддержку наших коммунальных предприятий, что позволило разблокировать счета. Также сейчас заключаются договоры на реструктуризацию».

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что отопительная система города готова к сезону на 86%, что является нормой для этого периода времени. Мэр уверяет, что отопительный сезон в Харькове начнут вовремя.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Синегубов о ракетных ударах по Харькову: тип ракет устанавливается
Синегубов о ракетных ударах по Харькову: тип ракет устанавливается
19.09.2023, 08:21
Ракетный удар по Харькову: ГСЧС сообщила о пожаре
Ракетный удар по Харькову: ГСЧС сообщила о пожаре
19.09.2023, 08:11
«Прилетело» по детсаду: на Харьковщине показали последствия обстрелов (фото)
«Прилетело» по детсаду: на Харьковщине показали последствия обстрелов (фото)
19.09.2023, 09:04
В Харькове гремят взрывы: Терехов сообщает, что враг бьет ракетами по центру
В Харькове гремят взрывы: Терехов сообщает, что враг бьет ракетами по центру
18.09.2023, 23:11
Армия РФ ударила по производственной зоне в Холодногорском районе — Терехов
Армия РФ ударила по производственной зоне в Холодногорском районе — Терехов
18.09.2023, 23:40
Работала в военно-гражданской администрации на Харьковщине: коллаборантку ищут
Работала в военно-гражданской администрации на Харьковщине: коллаборантку ищут
19.09.2023, 10:07

Новости по теме:

14:09
Отопительный сезон в Харькове начнется вовремя — мэр
16:21
В Основянском районе завершают подготовку к отопительному сезону (фото)
15:48
Синегубов сообщил, насколько Харьковщина готова к отопительному сезону
19:41
Успеют ли за месяц подготовить Харьков к пуску тепла. Информация Терехова
13:19
«Семейный бизнес»: на Харьковщине мужчина, мать и сын продавали наркотики

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В одной из громад Харьковщины заявили о почти 100-процентной готовности к зиме»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 09:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил о высоком уровне готовности теплосетей к отопительному сезону".