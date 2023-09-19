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В одній із громад Харківщини заявили про майже 100% готовність до зими

Суспільство 09:37   19.09.2023
Оксана Горун
В одній із громад Харківщини заявили про майже 100% готовність до зими

Мер Лозової Сергій Зеленський повідомив про високий рівень готовності тепломереж до опалювального сезону.

Підготовка у громаді наших тепломереж складає вже майже 100%. Я вдячний керівництву та працівникам підприємств за те, що вони зробили в таких складних умовах цього року, – сказав Зеленський у відеозверненні до мешканців Лозівської громади. – Залишається питання некомпенсованої різниці в тарифах, яка складає 100 млн грн. Вдячний депутатам міської ради за те, що вони виділили кошти на підтримку наших комунальних підприємств, що дало можливість розблокувати рахунки. Також зараз укладаються договори на реструктуризацію“.

Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що опалювальна система міста готова до сезону на 86%, що є нормою для цього періоду часу. Мер запевняє, що опалювальний сезон у Харкові розпочнуть вчасно.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 09:37;

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