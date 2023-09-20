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Женщина сливала сыну в рф дислокацию ВСУ и корректировала удары по Харьковщине

Происшествия 18:27   20.09.2023
Оксана Якушко
Женщина сливала сыну в рф дислокацию ВСУ и корректировала удары по Харьковщине

До 12 лет за решеткой грозит двум жителям Волчанска, которые передавали информацию о расположении ВСУ мужчине, связанному с российской агентурой, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении 56-летней женщины по факту распространения информации о перемещении, движении, расположении ВСУ, совершенном в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины), и в отношении 40-летнего мужчины за ч. ч. 2, 3 ст. 114-2 УК Украины.

Женщина собирала информацию о перемещениях и местах базирования Сил обороны на территории Волчанска и других населенных пунктов Чугуевского района. В дальнейшем она передавала все своему сыну, который сейчас живет в рф, а также уже успел получить паспорт гражданина рф. За время проживания в рф он наладил контакт с российскими спецслужбами.

К своей противоправной деятельности он также привлек давнего знакомого – 40-летнего жителя Волчанска.

Оба обвиняемых корректировали вражеские удары по украинским позициям. Данные они передавали во время телефонных разговоров завуалированно, используя диалекты и наименования, которые понимают только жители Волчанска. Сын обвиняемой перед переездом в рф много лет жил в Волчанске, поэтому хорошо ориентировался на местности, чтобы понять «скрытые содержания» во время разговоров с матерью и товарищем.

Правоохранители задержали мужчину и женщину, сейчас они находятся под стражей. Их судят в Чугуевском городском суде Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 18:27;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 12 лет за решеткой грозит двум жителям Волчанска, которые передавали информацию о расположении ВСУ мужчине, связанному с российской агентурой, сообщила Харьковская областная прокуратура.".