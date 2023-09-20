Жінка зливала сину в рф дислокацію ЗСУ і корегувала удари по Харківщині

До 12 років за ґратами загрожує двом жителям Вовчанська, які передавали інформацію про розташування ЗСУ чоловікові, пов’язаному з російською агентурою, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальні акти щодо 56-річної жінки за фактом поширення інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України), та щодо 40-річного чоловіка за ч. ч. 2, 3 ст. 114-2 КК України.

Жінка збирала інформацію про переміщення та місця базування Сил оборони на території Вовчанська та інших населених пунктів Чугуївського району. У подальшому вона передавала дані своєму сину, який нині мешкає у рф, та навіть вже встиг отримати паспорт громадянина рф. За час проживання в рф він налагодив контакт із російськими спецслужбами.

До своєї протиправної діяльності він також залучив свого давнього знайомого — 40-річного мешканця Вовчанська.

Обидва обвинувачених корегували ворожі удари по українських позиціях. Дані вони передавали під час телефонних розмов завуальовано, використовуючи діалекти та найменування, які розуміють тільки мешканці Вовчанська. Син обвинуваченої перед переїздом на територію рф тривалий час мешкав у Вовчанську, тому добре орієнтувався на місцевості, щоб зрозуміти «приховані змісти» під час розмов з матір‘ю та товаришем.

Правоохоронці затримали чоловіка та жінку, наразі вони перебувають під вартою. Їх судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.