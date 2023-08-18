На суді заявив, що він – за Україну: винесли вирок мешканцю Харківщини

Житель Харківщини “здавав” ворогові позиції ЗСУ та інформацію про переміщення військової техніки. Але на суді заявив, що брехав окупантам.

19-річний хлопець стверджував, що його погляди – проукраїнські. Але судді йому не повірили та дали 5,5 року в’язниці.

“Правоохоронці встановили, що 19-річний чоловік збирав та надсилав ворогу дані щодо позицій та пересування української техніки і військових. Передачу інформації ворожий пособник здійснював через месенджер “Телеграм” за певну грошову винагороду”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Саме СБУ збирала докази для суду над зрадником.

У прокуратурі повідомили подробиці того, що відбувалося на судових засіданнях. За даними прокурорів, “працював” навідник у Краснограді. Він збирав інформацію про переміщення військової техніки. Зокрема, повідомив ворогові про те, що в Краснограді повз залізничну станцію слідує потяг із військовою технікою – гаубицями. Також він “здав” окупантам географічне місце складів ЗСУ, у тому числі ангарів, у яких зберігається та обслуговується техніка. Впіймали хлопця, коли він фотографував місцевий військкомат. У ноутбуці засудженого знайшли листування із представником РФ. Той дякував зраднику за допомогу.

“Під час судового розгляду молодик визнав вину лише частково. Він заявив, що має проукраїнські погляди та неодноразово допомагав українській армії донатами. Чоловік повідомив, що вигадував дані про розташування ЗСУ та спілкувався з представником держави-агресорки “для обміну інформацією”, – зазначили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Суд визнав чоловіка винним у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.