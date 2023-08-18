На суде заявил, что он — за Украину: вынесли приговор жителю Харьковщины

Житель Харьковщины «сдавал» врагу позиции ВСУ и информацию о перемещении военной техники. Но на суде заявил, что врал оккупантам.

19-летний парень утверждал, что его взгляды — проукраинские. Но судьи ему не поверили и дали 5,5 года тюрьмы.

«Правоохранители установили, что 19-летний мужчина собирал и присылал врагу данные о позициях и передвижении украинской техники и военных. Передачу информации вражеский пособник осуществлял через мессенджер telegram за определенное вознаграждение», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Именно СБУ собирала доказательства для суда над предателем.

В прокуратуре сообщили подробности того, что происходило на судебных заседаниях. По данным прокуроров, «работал» наводчик в Краснограде. Он собирал информацию о перемещении военной техники. В частности, сообщил врагу о том, что в Краснограде мимо железнодорожной станции следует состав с военной техникой — гаубицами. Также он «сдал» оккупантам местоположение складов ВСУ, в том числе ангаров, в которых хранится и обслуживается техника. Поймали парня, когда он фотографировал местный военкомат. В ноутбуке осужденного нашли переписку с представителем РФ. Тот благодарил предателя за помощь.

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«Во время судебного разбирательства молодой человек признал вину лишь частично. Он заявил, что имеет проукраинские взгляды и неоднократно помогал украинской армии донатами. Мужчина сообщил, что сочинял данные о расположении ВСУ и общался с представителем государства-агрессора «для обмена информацией», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Суд признал мужчину виновным в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.