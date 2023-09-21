Под суд пойдет харьковчанин, вырастивший 100 кустов конопли во дворе матери
Фото: Харьковская областная прокуратура
До семи лет за решеткой грозит харьковчанину, который выращивал коноплю для собственного употребления.
По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина на территории дома своей матери, расположенного по улице Ясные Зори, выращивал коноплю.
«Мужчина «надлежаще» культивировал и рыхлил дикорастущие растения с целью доведения их до стадии созревания. В самом доме он не проживал, а только периодически наведывался, чтобы «держать на контроле» процесс роста конопли», — отметили правоохранители.
Правоохранители изъяли у мужчины более 100 кустов конопли. Харьковчанин объяснил, что выращивал растения для собственного употребления.
Мужчину обвиняют по факту незаконного выращивания конопли (ч. 2 ст. 310 УКУ). Ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 12:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До семи лет за решеткой грозит харьковчанину, который выращивал коноплю для собственного употребления.".