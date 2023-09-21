Судитимуть харків’янина, який виростив 100 кущів конопель на подвір’ї матері
Фото: Харківська обласна прокуратура
До семи років за ґратами загрожує мешканцю Харкова, який вирощував коноплі для власного вживання.
За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік на території будинку своєї матері, розташованого по вулиці Ясні Зорі, вирощував коноплі.
«Чоловік «належно» культивував та рихлив дикорослі рослини з метою доведення їх до стадії дозрівання. У самому будинку він не проживав, а тільки періодично навідувався, щоб «тримати на контролі» процес росту конопель», – зазначили правоохоронці.
Правоохоронці вилучили у чоловіка понад 100 кущів конопель. Харків‘янин пояснив, що вирощував рослини для власного вживання.
Чоловіка обвинувачують за фактом незаконного вирощування конопель (ч. 2 ст. 310 ККУ). Йому загрожує від трьох до семи років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 12:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До семи років за ґратами загрожує мешканцю Харкова, який вирощував коноплі для власного вживання.".