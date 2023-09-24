Спасатели показали грузовик, который подорвался на мине на Харьковщине (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Грузовой автомобиль «КамАЗ» подорвался возле села Андреевка Изюмского района около 15:00 24 сентября во время выполнения полевых работ.
Машина наехала на противотанковую мину, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«По предварительной информации, получил осколочные ранения нижних конечностей водитель 1961 года рождения. Он был госпитализирован в областную больницу», — пишут спасатели.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Ранее в ХОВА сообщили, что в результате подрыва КамАЗа на мине ранения получил 62-летний водитель.
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2023 в 20:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Грузовой автомобиль «КамАЗ» подорвался возле села Андреевка Изюмского района около 15:00 24 сентября во время выполнения полевых работ.".