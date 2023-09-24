Live
  • Пн 25.09.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.9
    • 🟢

Спасатели показали грузовик, который подорвался на мине на Харьковщине (фото)

Происшествия 20:27   24.09.2023
Елена Нагорная
Спасатели показали грузовик, который подорвался на мине на Харьковщине (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Грузовой автомобиль «КамАЗ» подорвался возле села Андреевка Изюмского района около 15:00 24 сентября во время выполнения полевых работ.

Машина наехала на противотанковую мину, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«По предварительной информации, получил осколочные ранения нижних конечностей водитель 1961 года рождения. Он был госпитализирован в областную больницу», — пишут спасатели.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Ранее в ХОВА сообщили, что в результате подрыва КамАЗа на мине ранения получил 62-летний водитель.

Читайте также: ГСЧС сообщает о мощном артударе по Купянщине: возникли пожары (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Российская авиация ударила по Изюмскому району Харьковщины — Генштаб ВСУ
Российская авиация ударила по Изюмскому району Харьковщины — Генштаб ВСУ
24.09.2023, 19:03
Kraken и 3-я ОШБр отменили Движ в метро Харькова из-за «реальной угрозы»
Kraken и 3-я ОШБр отменили Движ в метро Харькова из-за «реальной угрозы»
24.09.2023, 14:32
На Харьковщине поймали предателей, которые с оккупантами отбирали у людей авто
На Харьковщине поймали предателей, которые с оккупантами отбирали у людей авто
23.09.2023, 14:50
РФ била из авиации по Харьковщине и минирует границу на Белгородщине — Генштаб
РФ била из авиации по Харьковщине и минирует границу на Белгородщине — Генштаб
24.09.2023, 07:15
Харьковчан предупреждают об инфекции: погиб житель города
Харьковчан предупреждают об инфекции: погиб житель города
23.09.2023, 21:35
Сегодня 25 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 25 сентября: какой праздник и день в истории
25.09.2023, 06:00

Новости по теме:

19:05
В ДТП на Харьковщине погибли водитель грузовика и пешеход (фото)
16:40
Водитель грузовика, который подорвался утром на Харьковщине, умер в больнице
14:31
Трактор и грузовик подорвались на Харьковщине: есть пострадавшие – ГСЧС
21:38
Харьковский Kraken получил грузовик, принадлежавший шведским военным (фото)
14:21
На Харьковщине столкнулись KIA и грузовик: пострадали женщина и ребенок (фото)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Спасатели показали грузовик, который подорвался на мине на Харьковщине (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 24 сентября 2023 в 20:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Грузовой автомобиль «КамАЗ» подорвался возле села Андреевка Изюмского района около 15:00 24 сентября во время выполнения полевых работ.".