Спасатели показали грузовик, который подорвался на мине на Харьковщине (фото)

Грузовой автомобиль «КамАЗ» подорвался возле села Андреевка Изюмского района около 15:00 24 сентября во время выполнения полевых работ.

Машина наехала на противотанковую мину, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«По предварительной информации, получил осколочные ранения нижних конечностей водитель 1961 года рождения. Он был госпитализирован в областную больницу», — пишут спасатели.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Ранее в ХОВА сообщили, что в результате подрыва КамАЗа на мине ранения получил 62-летний водитель.