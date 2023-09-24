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На Харьковщине подорвался на мине КамАЗ: водитель в больнице

Происшествия 16:10   24.09.2023
Елена Нагорная
На Харьковщине подорвался на мине КамАЗ: водитель в больнице Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Вблизи села Андреевка Изюмского района Харьковской области в поле подорвался на мине КамАЗ.

В результате 62-летний водитель получил ранения, сообщают в пресс-службе Харьковской ОВА.

«Призываем быть внимательными и осторожными! При обнаружении подозрительных предметов звоните 101 или 102», — призывают в ХОВА.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 сентября 2023 в 16:10;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи села Андреевка Изюмского района Харьковской области в поле подорвался на мине КамАЗ.".