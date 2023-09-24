На Харьковщине подорвался на мине КамАЗ: водитель в больнице

Вблизи села Андреевка Изюмского района Харьковской области в поле подорвался на мине КамАЗ.

В результате 62-летний водитель получил ранения, сообщают в пресс-службе Харьковской ОВА.

«Призываем быть внимательными и осторожными! При обнаружении подозрительных предметов звоните 101 или 102», — призывают в ХОВА.