Подрыв комбайна на мине на Харьковщине: в ХОВА сообщили о состоянии водителя

В результате подрыва на мине пострадал 51-летний водитель комбайна «New Holland».

ЧП случилось около 11:20 13 сентября в селе Благодатное Чугуевского района. Комбайн проводил сельскохозяйственные работы и наехал на противотанковую мину.

«Пострадал 51-летний мужчина, получил травмы и ожоги, состояние среднее», — сообщил утром 14 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов.

Ранее о происшествии информировала ГСЧС. Чрезвычайники традиционно призвали жителей области помнить о минной опасности.