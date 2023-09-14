Live
  • Чт 14.09.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.27
    • 🟢

Подрыв комбайна на мине на Харьковщине: в ХОВА сообщили о состоянии водителя

Происшествия 08:48   14.09.2023
Оксана Горун
Подрыв комбайна на мине на Харьковщине: в ХОВА сообщили о состоянии водителя Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В результате подрыва на мине пострадал 51-летний водитель комбайна «New Holland».

ЧП случилось около 11:20 13 сентября в селе Благодатное Чугуевского района. Комбайн проводил сельскохозяйственные работы и наехал на противотанковую мину.

«Пострадал 51-летний мужчина, получил травмы и ожоги, состояние среднее», — сообщил утром 14 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов.

Ранее о происшествии информировала ГСЧС. Чрезвычайники традиционно призвали жителей области помнить о минной опасности.

Читайте также: РФ нанесла 13 ударов по приграничью Харьковщины: Синегубов о последствиях

Автор: Оксана Горун
Популярно
Грозят ли Харькову отключения света по графику с 1 октября: ответ Укрэнерго
Грозят ли Харькову отключения света по графику с 1 октября: ответ Укрэнерго
13.09.2023, 09:29
В метро Харькова создают дополнительные школьные классы — Терехов
В метро Харькова создают дополнительные школьные классы — Терехов
14.09.2023, 09:08
В оккупированном Крыму — очередные взрывы (видео)
В оккупированном Крыму — очередные взрывы (видео)
14.09.2023, 07:06
РФ нанесла 13 ударов по приграничью Харьковщины: Синегубов о последствиях
РФ нанесла 13 ударов по приграничью Харьковщины: Синегубов о последствиях
14.09.2023, 08:30
Традиционный Бал хризантем проведут в экопарке под Харьковом (видео)
Традиционный Бал хризантем проведут в экопарке под Харьковом (видео)
13.09.2023, 21:14
В Харькове военком с орденом «За мужество» отрицает, что помогал уклонистам
В Харькове военком с орденом «За мужество» отрицает, что помогал уклонистам
14.09.2023, 09:48

Новости по теме:

08:30
РФ нанесла 13 ударов по приграничью Харьковщины: Синегубов о последствиях
23:25
Вернулись домой или за границей: 8 тысяч ВПО лишили выплат на Харьковщине
18:23
В поле на Харьковщине комбайн наехал на мину: водитель получил ранения (фото)
17:06
Более 7 млрд. грн. помощи на проживание получили переселенцы Харьковщины
15:08
«Неохотно уезжают»: с Купянщины вывезли около тысячи жителей – Синегубов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Подрыв комбайна на мине на Харьковщине: в ХОВА сообщили о состоянии водителя»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 08:48;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате подрыва на мине пострадал 51-летний водитель комбайна «New Holland»".