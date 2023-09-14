Подрыв комбайна на мине на Харьковщине: в ХОВА сообщили о состоянии водителя
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
В результате подрыва на мине пострадал 51-летний водитель комбайна «New Holland».
ЧП случилось около 11:20 13 сентября в селе Благодатное Чугуевского района. Комбайн проводил сельскохозяйственные работы и наехал на противотанковую мину.
«Пострадал 51-летний мужчина, получил травмы и ожоги, состояние среднее», — сообщил утром 14 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов.
Ранее о происшествии информировала ГСЧС. Чрезвычайники традиционно призвали жителей области помнить о минной опасности.
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- • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 08:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате подрыва на мине пострадал 51-летний водитель комбайна «New Holland»".