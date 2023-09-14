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РФ нанесла 13 ударов по приграничью Харьковщины: Синегубов о последствиях

Происшествия 08:30   14.09.2023
Оксана Горун
РФ нанесла 13 ударов по приграничью Харьковщины: Синегубов о последствиях

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что удары врага пришлись по Волчанску, Великому Бурлуку и Чернещине.

«В течение суток по области оккупанты нанесли авиаудары по окрестностям Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. Армия России нанесла более 13 артиллерийских и минометных ударов по гражданской инфраструктуре приграничных районов», — сообщил Синегубов в telegram.

По его информации, около 22:40 оккупанты обстреляли центр Волчанска. В городе разрушено админздание.

«По предварительной информации, обстрел артиллерией 152 калибра», — отметил начальник ХОВА.

В 01:25 под обстрелом был Великий Бурлук. Там повреждены окна в адмистроении, один частный жилой дом, один двухэтажный жилой дом и четыре легковых автомобиля. Обошлось без пострадавших.

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«В 17:00 произошел вражеский артиллерийский обстрел с. Чернещина Боровской громады Изюмского района. Повреждено имущество агрофирмы», — сообщил Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 08:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что удары врага пришлись по Волчанску, Великому Бурлуку и Чернещине".