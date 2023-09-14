РФ завдала 13 ударів по прикордонню Харківщини: Синєгубов про наслідки
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що удари ворога припали по Вовчанську, Великому Бурлуку та Чернещині.
“Протягом доби по області окупанти завдали авіаударів по околицях Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Армія рф нанесла понад 13 артилерійських та мінометних ударів по цивільній інфраструктурі прикордонних районів“, – повідомив Синєгубов у телеграмі.
За його інформацією, близько 22:40 окупанти обстріляли центр Вовчанська. У місті зруйновано адмінбудівлю.
“За попередньою інформацією, обстріл артилерією 152-го калібру”, – зазначив начальник ХОВА.
О 01:25 під обстрілом був Великий Бурлук. Там пошкоджені вікна в адмінбудівлі, один приватний житловий будинок, один двоповерховий житловий будинок та чотири легкові автомобілі. Обійшлося без постраждалих.
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“О 17:00 стався ворожий артилерійський обстріл с. Чернещина Борівської громади Ізюмського району. Пошкоджено майно агрофірми”, – повідомив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 08:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що удари ворога припали по Вовчанську, Великому Бурлуку та Чернещині".