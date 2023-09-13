В поле на Харьковщине комбайн наехал на мину: водитель получил ранения (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Комбайн «New Holland» подорвался 13 сентября во время полевых работ возле села Благодатное Чугуевского района Харьковской области. Водитель получил легкие ранения.
Предварительно, около 11:20 сельхозтехника наехала на вражескую противотанковую мину, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Чрезвычайники напоминают о необходимости быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 18:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Комбайн «New Holland» подорвался 13 сентября во время полевых работ возле села Благодатное Чугуевского района Харьковской области. Водитель получил легкие ранения.".