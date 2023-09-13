В поле на Харьковщине комбайн наехал на мину: водитель получил ранения (фото)

Комбайн «New Holland» подорвался 13 сентября во время полевых работ возле села Благодатное Чугуевского района Харьковской области. Водитель получил легкие ранения.

Предварительно, около 11:20 сельхозтехника наехала на вражескую противотанковую мину, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники напоминают о необходимости быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области