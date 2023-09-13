Live
  • Ср 13.09.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.19
    • 🟢

В поле на Харьковщине комбайн наехал на мину: водитель получил ранения (фото)

Происшествия 18:23   13.09.2023
Елена Нагорная
В поле на Харьковщине комбайн наехал на мину: водитель получил ранения (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Комбайн «New Holland» подорвался 13 сентября во время полевых работ возле села Благодатное Чугуевского района Харьковской области. Водитель получил легкие ранения.

Предварительно, около 11:20 сельхозтехника наехала на вражескую противотанковую мину, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники напоминают о необходимости быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Читайте также: На Харьковщине утром комбайн подорвался на мине: водитель ранен

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Грозят ли Харькову отключения света по графику с 1 октября: ответ Укрэнерго
Грозят ли Харькову отключения света по графику с 1 октября: ответ Укрэнерго
13.09.2023, 09:29
В Харькове женщина устраивалась в службу доставки и бесплатно «кормила» родных
В Харькове женщина устраивалась в службу доставки и бесплатно «кормила» родных
13.09.2023, 15:26
Сотни тысяч, найденные у корректировщицы в Харькове, суд отдал арендодателю
Сотни тысяч, найденные у корректировщицы в Харькове, суд отдал арендодателю
12.09.2023, 09:52
«Работа есть»: Харьковщина – в пятерке лидеров по количеству вакансий
«Работа есть»: Харьковщина – в пятерке лидеров по количеству вакансий
13.09.2023, 13:12
Завтра временный автобус вместо трамвая будет возить пассажиров в Харькове
Завтра временный автобус вместо трамвая будет возить пассажиров в Харькове
12.09.2023, 20:33
Маляр объяснила, почему на Лимано-Купянском направлении стало меньше боев
Маляр объяснила, почему на Лимано-Купянском направлении стало меньше боев
13.09.2023, 18:41

Новости по теме:

18:23
В поле на Харьковщине комбайн наехал на мину: водитель получил ранения (фото)
17:37
Завтра трамваи на Салтовке в Харькове временно изменят маршрут
16:26
Харьковчане могут забрать свои машины, брошенные в начале войны
16:11
Более трехсот рабочих КП «ХТС» сдают кровь в Харькове для военных
15:26
В Харькове женщина устраивалась в службу доставки и бесплатно «кормила» родных

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В поле на Харьковщине комбайн наехал на мину: водитель получил ранения (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 18:23;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Комбайн «New Holland» подорвался 13 сентября во время полевых работ возле села Благодатное Чугуевского района Харьковской области. Водитель получил легкие ранения.".