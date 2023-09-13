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У полі на Харківщині комбайн наїхав на міну: водій дістав поранень (фото)

Події 18:23   13.09.2023
Олена Нагорна
У полі на Харківщині комбайн наїхав на міну: водій дістав поранень (фото)

Комбайн “New Holland” підірвався 13 вересня під час польових робіт біля села Благодатне Чугуївського району Харківської області. Водій отримав легкі поранення.

Попередньо, близько 11:20 сільгосптехніка наїхала на ворожу протитанкову міну, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Надзвичайники нагадують про необхідність бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Читайте також: На Харківщині вранці комбайн підірвався на міні: водія поранено

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2023 в 18:23;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комбайн “New Holland” підірвався 13 вересня під час польових робіт біля села Благодатне Чугуївського району Харківської області. Водій отримав легкі поранення.".