У полі на Харківщині комбайн наїхав на міну: водій дістав поранень (фото)
Комбайн “New Holland” підірвався 13 вересня під час польових робіт біля села Благодатне Чугуївського району Харківської області. Водій отримав легкі поранення.
Попередньо, близько 11:20 сільгосптехніка наїхала на ворожу протитанкову міну, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Надзвичайники нагадують про необхідність бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2023 в 18:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комбайн “New Holland” підірвався 13 вересня під час польових робіт біля села Благодатне Чугуївського району Харківської області. Водій отримав легкі поранення.".