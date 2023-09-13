У полі на Харківщині комбайн наїхав на міну: водій дістав поранень (фото)

Комбайн “New Holland” підірвався 13 вересня під час польових робіт біля села Благодатне Чугуївського району Харківської області. Водій отримав легкі поранення.

Попередньо, близько 11:20 сільгосптехніка наїхала на ворожу протитанкову міну, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Надзвичайники нагадують про необхідність бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області