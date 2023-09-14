Підрив комбайна на міні на Харківщині: у ХОВА повідомили про стан водія
Внаслідок підриву на міні постраждав 51-річний водій комбайна “New Holland”.
НП сталася близько 11:20 13 вересня у селі Благодатне Чугуївського району. Комбайн проводив сільськогосподарські роботи та наїхав на протитанкову міну.
“Постраждав 51-річний чоловік, отримав травми та опіки, стан середній”, – повідомив вранці 14 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Раніше про подію інформувала ДСНС. Надзвичайники традиційно закликали мешканців області пам’ятати про мінну небезпеку.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 08:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок підриву на міні постраждав 51-річний водій комбайна “New Holland”".