Підрив комбайна на міні на Харківщині: у ХОВА повідомили про стан водія

Внаслідок підриву на міні постраждав 51-річний водій комбайна “New Holland”.

НП сталася близько 11:20 13 вересня у селі Благодатне Чугуївського району. Комбайн проводив сільськогосподарські роботи та наїхав на протитанкову міну.

“Постраждав 51-річний чоловік, отримав травми та опіки, стан середній”, – повідомив вранці 14 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Раніше про подію інформувала ДСНС. Надзвичайники традиційно закликали мешканців області пам’ятати про мінну небезпеку.