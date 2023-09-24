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На Харківщині підірвався на міні КамАЗ: водій у лікарні

Події 16:10   24.09.2023
Елена Нагорная
На Харківщині підірвався на міні КамАЗ: водій у лікарні

Поблизу села Андріївка Ізюмського району Харківської області у полі підірвався на міні КамАЗ.

Внаслідок цього 62-річний водій отримав поранення, повідомляють у пресслужбі Харківської ОВА.

“Закликаємо бути уважними та обережними! При виявленні підозрілих предметів дзвоніть 101 або 102”, – закликають у ХОВА.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2023 в 16:10;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу села Андріївка Ізюмського району Харківської області у полі підірвався на міні КамАЗ.".