На Харківщині підірвався на міні КамАЗ: водій у лікарні
Поблизу села Андріївка Ізюмського району Харківської області у полі підірвався на міні КамАЗ.
Внаслідок цього 62-річний водій отримав поранення, повідомляють у пресслужбі Харківської ОВА.
“Закликаємо бути уважними та обережними! При виявленні підозрілих предметів дзвоніть 101 або 102”, – закликають у ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2023 в 16:10;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу села Андріївка Ізюмського району Харківської області у полі підірвався на міні КамАЗ.".