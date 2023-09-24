Рятувальники показали вантажівку, яка підірвалася на міні на Харківщині (фото)

Вантажний автомобіль “КамАЗ” підірвався біля села Андріївка Ізюмського району близько 15:00 24 вересня під час виконання польових робіт.

Машина наїхала на протитанкову міну, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

“За попередньою інформацією, отримав осколкові поранення нижніх кінцівок водій 1961 року народження. Він був ушпиталений до обласної лікарні”, — пишуть рятувальники.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Раніше у ХОВА повідомили, що внаслідок підриву КамАЗу на міні поранення отримав 62-річний водій.