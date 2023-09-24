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Рятувальники показали вантажівку, яка підірвалася на міні на Харківщині (фото)

Події 20:27   24.09.2023
Олена Нагорна
Рятувальники показали вантажівку, яка підірвалася на міні на Харківщині (фото)

Вантажний автомобіль “КамАЗ” підірвався біля села Андріївка Ізюмського району близько 15:00 24 вересня під час виконання польових робіт.

Машина наїхала на протитанкову міну, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

“За попередньою інформацією, отримав осколкові поранення нижніх кінцівок водій 1961 року народження. Він був ушпиталений до обласної лікарні”, — пишуть рятувальники.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Раніше у ХОВА повідомили, що внаслідок підриву КамАЗу на міні поранення отримав 62-річний водій.

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2023 в 20:27;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вантажний автомобіль “КамАЗ” підірвався біля села Андріївка Ізюмського району близько 15:00 24 вересня під час виконання польових робіт.".