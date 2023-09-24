Станцию метро «Победа» в Харькове открыли для пассажиров
С 17:00 станцию «Победа» в Харькове открыли для обслуживания пассажиров.
Поезда будут следовать по Алексеевской линии в обычном режиме, сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».
Как сообщалось, станцию «Победа» 24 сентября закрывали по техническим причинам. Поезда ходили от станции «Алексеевская» до станции «Метростроителей» и в обратном направлении.
Читайте также: Kraken и 3-я ОШБр отменили Движ в метро Харькова из-за «реальной угрозы»
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Станцию метро «Победа» в Харькове открыли для пассажиров»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 сентября 2023 в 15:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 17:00 станцию «Победа» в Харькове открыли для обслуживания пассажиров.".