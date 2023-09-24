Станцию метро «Победа» в Харькове открыли для пассажиров

С 17:00 станцию «Победа» в Харькове открыли для обслуживания пассажиров.

Поезда будут следовать по Алексеевской линии в обычном режиме, сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».

Как сообщалось, станцию «Победа» 24 сентября закрывали по техническим причинам. Поезда ходили от станции «Алексеевская» до станции «Метростроителей» и в обратном направлении.