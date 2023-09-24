Live
  • Пн 25.09.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.9
    • 🟢

Станцию метро «Победа» в Харькове открыли для пассажиров

Общество 15:01   24.09.2023
Елена Нагорная
Станцию метро «Победа» в Харькове открыли для пассажиров

С 17:00 станцию «Победа» в Харькове открыли для обслуживания пассажиров.

Поезда будут следовать по Алексеевской линии в обычном режиме, сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».

Как сообщалось, станцию «Победа» 24 сентября закрывали по техническим причинам. Поезда ходили от станции «Алексеевская» до станции «Метростроителей» и в обратном направлении.

Читайте также: Kraken и 3-я ОШБр отменили Движ в метро Харькова из-за «реальной угрозы»

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Российская авиация ударила по Изюмскому району Харьковщины — Генштаб ВСУ
Российская авиация ударила по Изюмскому району Харьковщины — Генштаб ВСУ
24.09.2023, 19:03
Kraken и 3-я ОШБр отменили Движ в метро Харькова из-за «реальной угрозы»
Kraken и 3-я ОШБр отменили Движ в метро Харькова из-за «реальной угрозы»
24.09.2023, 14:32
На Харьковщине поймали предателей, которые с оккупантами отбирали у людей авто
На Харьковщине поймали предателей, которые с оккупантами отбирали у людей авто
23.09.2023, 14:50
РФ била из авиации по Харьковщине и минирует границу на Белгородщине — Генштаб
РФ била из авиации по Харьковщине и минирует границу на Белгородщине — Генштаб
24.09.2023, 07:15
Харьковчан предупреждают об инфекции: погиб житель города
Харьковчан предупреждают об инфекции: погиб житель города
23.09.2023, 21:35
Сегодня 25 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 25 сентября: какой праздник и день в истории
25.09.2023, 06:00

Новости по теме:

14:32
Kraken и 3-я ОШБр отменили Движ в метро Харькова из-за «реальной угрозы»
11:17
В метро Харькова полиция отобрала у мужчины гранату
08:16
Завтра, 24 сентября, закроют одну из станций харьковского метро: подробности
09:36
В метрошколу в Харькове пришла полиция (фото)
20:29
Больше 700 млн заложили в госбюджете-2024 на строительство метро в Харькове

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Станцию метро «Победа» в Харькове открыли для пассажиров»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 24 сентября 2023 в 15:01;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 17:00 станцию «Победа» в Харькове открыли для обслуживания пассажиров.".