Станцію метро “Перемога” в Харкові відкрили для пасажирів
З 17:00 станцію “Перемога” у Харкові відкрили для обслуговування пасажирів.
Поїзди слідуватимуть Олексіївською лінією у звичайному режимі, повідомили у пресслужбі КП “Харківський метрополітен”.
Як повідомлялося, станцію “Перемога” 24 вересня закривали з технічних причин. Поїзди курсували від станції “Олексіївська” до станції “Метробудівників” та у зворотному напрямку.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2023 в 15:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 17:00 станцію “Перемога” у Харкові відкрили для обслуговування пасажирів.".