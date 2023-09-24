Live
  • Пн 25.09.2023
    • Харків
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.9
    • 🟢

Станцію метро “Перемога” в Харкові відкрили для пасажирів

Суспільство 15:01   24.09.2023
Олена Нагорна
Станцію метро “Перемога” в Харкові відкрили для пасажирів

З 17:00 станцію “Перемога” у Харкові відкрили для обслуговування пасажирів.

Поїзди слідуватимуть Олексіївською лінією у звичайному режимі, повідомили у пресслужбі КП “Харківський метрополітен”.

Як повідомлялося, станцію “Перемога” 24 вересня закривали з технічних причин. Поїзди курсували від станції “Олексіївська” до станції “Метробудівників” та у зворотному напрямку.

Читайте також: Kraken і 3-тя ОШБр скасували Двіж у метро Харкова через “реальну загрозу”

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Сьогодні 25 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 25 вересня: яке свято та день в історії
25.09.2023, 06:00
Сьогодні 24 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 вересня: яке свято та день в історії
24.09.2023, 06:00
ДСНС повідомляє про потужний артудар по Куп’янщині: виникли пожежі (фото)
ДСНС повідомляє про потужний артудар по Куп’янщині: виникли пожежі (фото)
24.09.2023, 19:53
Рятувальники показали вантажівку, яка підірвалася на міні на Харківщині (фото)
Рятувальники показали вантажівку, яка підірвалася на міні на Харківщині (фото)
24.09.2023, 20:27
Російська авіація вдарила по Ізюмському району Харківщини – Генштаб ЗСУ
Російська авіація вдарила по Ізюмському району Харківщини – Генштаб ЗСУ
24.09.2023, 19:03
Станцію метро “Перемога” в Харкові відкрили для пасажирів
Станцію метро “Перемога” в Харкові відкрили для пасажирів
24.09.2023, 15:01

Новини за темою:

14:32
Kraken і 3-тя ОШБр скасували Двіж у метро Харкова через “реальну загрозу”
11:17
У метро Харкова поліція відібрала в чоловіка гранату
08:16
Завтра, 24 вересня, зачинять одну зі станцій харківського метро: подробиці
09:36
До метрошколи у Харкові прийшла поліція (фото)
20:29
Понад 700 млн грн заклали в держбюджеті-2024 на будівництво метро в Харкові

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Станцію метро “Перемога” в Харкові відкрили для пасажирів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2023 в 15:01;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 17:00 станцію “Перемога” у Харкові відкрили для обслуговування пасажирів.".