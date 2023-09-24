Станцію метро “Перемога” в Харкові відкрили для пасажирів

З 17:00 станцію “Перемога” у Харкові відкрили для обслуговування пасажирів.

Поїзди слідуватимуть Олексіївською лінією у звичайному режимі, повідомили у пресслужбі КП “Харківський метрополітен”.

Як повідомлялося, станцію “Перемога” 24 вересня закривали з технічних причин. Поїзди курсували від станції “Олексіївська” до станції “Метробудівників” та у зворотному напрямку.