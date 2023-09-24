Kraken і 3-тя ОШБр скасували Двіж у метро Харкова через “реальну загрозу”

Захід «Двіж 5.0.», який мав розпочатися о 18:00 24 вересня на одній зі станцій метро у Харкові, скасували у зв’язку з отриманою інформацією про реальну загрозу з боку російського агресора.

Про це повідомляється в телеграмі 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, яка організовувала захід разом зі спецпідрозділом “Kraken” ГУР МО.

«Ми суворо дотримуємось вимог безпеки регіону та не збираємось наражати на небезпеку аудиторію заходу. Відтак докладемо зусиль, аби бійці дали відповіді на ваші запитання у форматі випуску на YouTube-каналі», – йдеться в публікації.

Планувалося, що всі охочі зможуть поспілкуватися з захисниками на псевдо Схешнік, Рибачок, Кагор та Міні і дізнатися, як стати професійним військовим. Відкривати захід мав гурт «Курган & Agregat» з Харківської області.